living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

١٣ رسالة إلى الجنرال في ذكرى "١٣ تشرين": -1- إلى الجنرال نكتب بدمنا لا بحبرنا... – جمانة سليلاتي

1
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في ذكرى ١٣ تشرين، نكتب لك جنرال ١٣ رسالة،

نكتبها لك بدمنا، لا بحبرنا
بإيماننا بك، لا بكلماتنا

نكتبها لنُذكّر،
نُذكّر من أضاعوا البوصلة،
من أتعبهم الطريق،
من أرهقهم اليأس،
ومن ظلموك واتهموك حين كنت تحميهم من أنفسهم.

نكتبها لنُذكّرهم بمسيرتك،
بذلك التاريخ الذي لا يُمحى،
بتلك اللحظات التي وقفت فيها وحدك،
حين اختبأ الجميع خلف مصالحهم، ووقفت أنت خلف الوطن.

نكتبها لأن ١٣ تشرين ليس مجرد تاريخ،
بل مرآة لكل من سقط في امتحان الوفاء،
ولكل من صمد، وحمل الحلم على كتفيه، ومشى به رغم الجراح.

نُذكّرهم بما انت،
نذكرهم بيوم دخلت فيه إلى القيادة، لا لتتسلّم منصبًا، بل لتبدأ معركة الدولة.

نذّكرهم بيوم رفضت أن يكون الجيش أداة بيد الطوائف.
نذّكرهم حين اجتاح الإكحتلال الإسرائيلي بيروت، كنت هناك، تحفظ الأمن لا المصالح.
وحين تفرّق الجيش، جمعت اللواء الثامن، وجعلته نموذجًا للانضباط والكرامة.
لم تكن ضابطًا عاديًا، كنت مشروعًا لدولةٍ تُقاوم الانهيار،
ولهذا اختاروك، لا لتُساير، بل لتُواجه.

واجهت الجميع حين اعتبروا لبنان ساحة نفوذ، حين أرادوا السلاح خارج الدولة،
واجهت حين بدأوا يكتبون الطائف قبل أن يُعلنوه.

ثم جاء ١٣ تشرين،
يوم حاولوا إسكات الحلم!
يتبع …..

• محامية ومنسقة اللجنة المركزية للعلاقات العامة في التيار الوطني الحر

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout