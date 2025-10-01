A + A -

في ذكرى ١٣ تشرين، نكتب لك جنرال ١٣ رسالة،

نكتبها لك بدمنا، لا بحبرنا

بإيماننا بك، لا بكلماتنا

نكتبها لنُذكّر،

نُذكّر من أضاعوا البوصلة،

من أتعبهم الطريق،

من أرهقهم اليأس،

ومن ظلموك واتهموك حين كنت تحميهم من أنفسهم.

نكتبها لنُذكّرهم بمسيرتك،

بذلك التاريخ الذي لا يُمحى،

بتلك اللحظات التي وقفت فيها وحدك،

حين اختبأ الجميع خلف مصالحهم، ووقفت أنت خلف الوطن.

نكتبها لأن ١٣ تشرين ليس مجرد تاريخ،

بل مرآة لكل من سقط في امتحان الوفاء،

ولكل من صمد، وحمل الحلم على كتفيه، ومشى به رغم الجراح.

نُذكّرهم بما انت،

نذكرهم بيوم دخلت فيه إلى القيادة، لا لتتسلّم منصبًا، بل لتبدأ معركة الدولة.

نذّكرهم بيوم رفضت أن يكون الجيش أداة بيد الطوائف.

نذّكرهم حين اجتاح الإكحتلال الإسرائيلي بيروت، كنت هناك، تحفظ الأمن لا المصالح.

وحين تفرّق الجيش، جمعت اللواء الثامن، وجعلته نموذجًا للانضباط والكرامة.

لم تكن ضابطًا عاديًا، كنت مشروعًا لدولةٍ تُقاوم الانهيار،

ولهذا اختاروك، لا لتُساير، بل لتُواجه.

واجهت الجميع حين اعتبروا لبنان ساحة نفوذ، حين أرادوا السلاح خارج الدولة،

واجهت حين بدأوا يكتبون الطائف قبل أن يُعلنوه.

ثم جاء ١٣ تشرين،

يوم حاولوا إسكات الحلم!

يتبع …..

• محامية ومنسقة اللجنة المركزية للعلاقات العامة في التيار الوطني الحر