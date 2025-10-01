عطالله بحث مع وزير الداخلية في أكثر من موضوع شائك

A + A -

كتب النائب غسان عطالله عبر اكس :

زرت اليوم وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، للبحث في أكثر من موضوع شائك.



وقد طرحت أولاً موضوع "بلدية الناعمة"، والجدل الكبير الحاصل حولها خصوصاً أن فئة كبيرة قاطعت الانتخابات وبغياب المخاتير حيث تتعطّل مصالح الناس، علماً أنها ليست المرّة الأولى التي نتباحث فيها مع الوزير في هذه القضيّة.



هذا وقد أعرب الوزير الحجار عن متابعته الحثيثة للموضوع، مؤكداً العمل عليه بتأنٍّ ولكن بجدية كبيرة لأن الوضع لا يجوز أن يبقى على حاله، ومن الضروري فصل بلدية الناعمة عن بلدية حارة الناعمة لتصبحا بلديّتين قائمتين.



كما أثرت موضوع "رخصة المهجّر" التي يستفيد منها اليوم، وعن وجه حقّ، عدد كبير من أبناء الشوف الذين عندهم رغبة بالعودة الى قراهم وبلداتهم لذلك يقومون بأعمال ترميم وإعادة بناء. الوزير الحجار أبدى تفهّماً للأمر واعداً بمتابعته أكان في الشقّ المرتبط بوزارته أو في الشقّ المرتبط بوزارة المهجّرين.







