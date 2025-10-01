living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - سوبرماركت كبرى تستعين بنائب حزبي لعرقلة قانون حماية المستهلك!

1
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org -

عيّنت سلسلة متاجر سوبرماركت شهيرة نائباً حزبياً متنياً رئيساً لإحدى شركاتها التابعة والمتخصّصة بالتوزيع، في مؤشر يعكس توجهاً واضحاً إلى توظيف النفوذ السياسي في خدمة مصالحها التجارية.  لا يقتصر الهدف من هذه الخطوة على تعزيز موقع تلك السلسلة في السوق فحسب، بل يتعداه إلى الاستعانة بعلاقات هذا النائب وخبرته التشريعية، الى جانب لوبي نيابي وازن، في معركتها ضد مشروع قانون حماية المستهلك بصيغته المطروحة.

تطرح هذه الممارسات إشكالية مزدوجة: فمن جهة، تكشف عن محاولات بعض الشركات الكبرى تكريس احتكارها للسوق عبر بناء تحالفات مع قوى سياسية نافذة، بما يسمح لها بتعطيل أي تشريع قد يحد من أرباحها واحتكارها السوق أو يفرض عليها التزامات إضافية. ومن جهة أخرى، فإن المستهلك هو الطرف الأكثر تضرراً، إذ يجد نفسه عالقاً بين غياب المنافسة الحقيقية وارتفاع الأسعار من دون ضوابط، وبين تعطيل منظومة حماية حقوقه في الشفافية والجودة.

بذلك لا يمكن قراءة تعيين نائب حزبي في موقع إداري داخل شركة تجارية بمعزل عن مسار أوسع من الممارسات الاحتكارية التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص في السوق. فبدلاً من تطوير بيئة اقتصادية صحية قائمة على المنافسة، يجري تعزيز منطق النفوذ والزبائنية، بما يفرغ أي إصلاح تشريعي من مضمونه ويؤخر إقرار القوانين التي يفترض أن تصبّ في مصلحة المستهلك أولاً وأخيراً.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout