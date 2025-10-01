الجمهورية: غراهام : "التطبيع" في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً بوجود حزب الله

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

ولفت في هذا المجال قول السيناتور الأميركي ليندسي غراهام في منشور له أمس، إنّ التطبيع في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً بوجود «حزب الله»، قائلا: «لا يمكن التطبيع في الشرق الأوسط إلّا بإبعاد «حزب الله» عن طاولة المفاوضات».

وأضاف: «لا يمكن لشرق أوسط أن يكون طبيعياً بوجود «حزب الله»، لأنّ هذا الحزب هو جماعة إرهابية متعصبة دينياً، يدها ملطخة بدماء الأميركيين، وهي ملتزمة بتدمير إسرائيل». وخاطب غراهام دول المنطقة قائلا: «إذا كنتم تريدون التطبيع، فانزعوا سلاح حزب الله بطريقة أو بأخرى».



