البناء: تداعيات ما قام به سلام على خلفية إنارة صخرة الروشة لا تزال مستمرة

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

تداعيات ما قام به رئيس الحكومة نواف سلام على خلفية إنارة صخرة الروشة لا تزال مستمرة، فغداة استقباله رئيس مجلس النواب وقائد الجيش، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الرئيس سلام في قصر بعبدا، الأوضاع العامة في البلاد ونتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تطرّق البحث إلى الوضع الداخليّ وسبل معالجة ما حصل في منطقة الروشة قبل أيام. ولم يدلِ الرئيس سلام بأي تصريح لدى مغادرته قصر بعبدا.



وبحسب المصادر فإنّ رئيس الجمهورية اعتبر أن «المسّ بالجيش خط أحمر، ولا يجوز بتاتاً التطاول على موقع رئاسة الحكومة»، واعتبر سلام أن «ما حصل مسّ بهيبة الدولة، ولم ينته اللقاء بالإيجابية المطلوبة، وإن كان التنسيق سيبقى قائماً في ما يتصل بالعمل الحكومي».

وأشارت مصادر سياسيّة إلى أن لا موعد لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.