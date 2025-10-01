الشرق الأوسط السعودية: خلافات انتخابية تعطّل عمل البرلمان اللبناني

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: واشنطن-

عطّلت الخلافات حول قانون الانتخابات النيابية المرتقبة، عمل البرلمان اللبناني.

فقد فشل مجلس النواب، أمس، في استكمال إقراره لقوانين إصلاحية، إثر عزوف أكثرية النواب عن حضور جلسة الهيئة العامة، ما ينذر بأزمة سياسية «باتت تستدعي حلاً سياسياً»، حسبما قال نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب.

ويطالب أكثر من نصف النواب بتعديلات على قانون الانتخابات تتيح للمغتربين اللبنانيين الاقتراع في دوائرهم في لبنان، ويؤيد هؤلاء إلغاء مادة تنص على اقتراع المغتربين لستة نواب إضافيين تُستحدث مقاعد لهم.

وقال مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» إن الآمال معقودة على تدخّل رئيس الجمهورية جوزيف عون لبلورة تفاهم وإنقاذ الاستحقاق النيابي.

وأكد المصدر أن الرئيس عون «لن يسمح بترحيل الانتخابات، ولن يوفّر جهداً للتقريب بين الكتل النيابية، لا سيما أن تعطيل التشريع سيبقى قائماً ما لم يتم التوصل إلى تسوية لمنع إلحاق الأضرار بالحكومة