رئيس الجمهورية استقبل وزير الاتصالات وعرض مع القائم بالأعمال الأميركي التطورات الإقليمية

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته، بعد ظهر اليوم، فاستقبل عند الثالثة في قصر بعبدا، وزير الاتصالات شارل الحاج، وتداول معه في عدد من شؤون الساعة، ونتائج الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الى نيويورك.

كما تطرق البحث إلى التطورات المحلية الأخيرة.

الرياشي

واستقبل الرئيس عون النائب ملحم الرياشي، وعرض معه للتطورات السياسية في البلاد وللاستحقاق النيابي المقبل في ضوء جلسات مجلس النواب.

وبعد اللقاء، قال الرياشي: "في كل الأوضاع العصيبة التي يمر بها البلد نتفاءل اكثر واكثر بعد لقاء رئيس الجمهورية بأن كل هذه الأوضاع ليست بمستعصية. وأكد لي الرئيس عون أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، وهو مصر إصرارا كاملا على اجرائها في موعدها، وهذا الإصرار سيؤدي في النهاية الى عدم تأجيلها لأي سبب كان. وكان التوافق على المشروع الأساسي المتمثل بالانتخابات التي تشكل حجر الزاوية للبلد وديموقراطيته".

سئل: لقد فرضتم كفريق سياسي حصرية السلاح في يد الدولة، فلماذا لا تفرضون اليوم قانوناً جديداً للانتخاب في مجلس الوزراء؟ كما أنكم متهمون بتعطيل الجلسات التشريعية.

أجاب: "أبدا، ليس هناك من تعطيل للجلسات التشريعة، وما حصل هو رسالة من اجل تحريك المياه الراكدة في ملف الانتخابات النيابية لان المهل بدأت تنتهي، ونحن خائفون من أن تنتهي، فيما نراوح مكاننا. أما في ما يتعلق بحصرية السلاح، فهذا موضوع آخر. وبوجودنا في الحكومة، سنصر على تمرير مشروع قانون للانتخابات النيابية يعدل المادة 112 لمصلحة المغتربين اللبنانيين".

سئل: هل تأجيل الانتخابات النيابية بات أمرا وقعا؟ وهل أنتم مع التمديد لمجلس النواب؟

أجاب: "نحن وفخامة الرئيس ضد التمديد لمجلس النواب حتما وحكما، وفخامة الرئيس مصر على إجرائها في موعدها".

سئل: كيف تنظرون إلى ما جرى على صخرة الروشة وطريقة التعاطي، وتحديداً في الجانب الأمني؟

أجاب: "الموضوع أصبح وراءنا، فلننظر الآن إلى الامام ولنعط من منبر رئاسة الجمهورية الموضوع الذي يجب أن نعطيه حقه".

القائم بالاعمال الأميركي

ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون القائم بالاعمال الأميركي في لبنان Keith Haningan، وبحث معه في عدد من المواضيع المتصلة بالأوضاع الداخلية، في ضوء التطورات الأخيرة وموقف الولايات المتحدة الأميركية منها.

وفي هذا السياق، جدد القائم بالاعمال الأميركي "دعم بلاده للبنان عموما، وللجيش اللبناني خصوصا".

وتناول البحث التطورات الإقليمية والوضع في غزة، في ضوء المبادرة التي اعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس.