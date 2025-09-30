living cost indicators
"لبنان القوي": ما حصل في المجلس مؤشر لمنع الإنتخابات... وإطلاق خوري يؤكد وجود قضاة أحرار

30
SEPTEMBER
2025
عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش التطورات وأصدر البيان الآتي:

1_ ما جرى في مجلس النواب من مقاطعة للجلسة التشريعية مؤشر على وجود نوايا لمنع إجراء الإنتخابات النيابية بذريعة تعديل القانون النافذ . وفيما يأخذ التكتل في الاعتبار أن قرار وزيري الداخلية والخارجية تحديد تاريخ الثاني من تشرين الأول لبدء تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يؤكد أنه يتعين على الحكومة إتخاذ كافة الإجراءات الباقية لتطبيق القانون، كي لا تكون شريكة في عملية تأجيل الإنتخابات، وواجبها أيضاً وواجب وزير الداخلية والبلديات إصدار القرار المتعلق بكافة دقائق تطبيق القانون. ويؤكد التكتل على موقفه الثابت بضرورة إجراء الإنتخابات بمواعيدها من دون أي تأجيل.

2_ يهنّئ التكتل مدير عام كازينو لبنان رولان الخوري بإطلاق سراحه بما يؤكد أنه كان موقوفاً من دون أي مسوّغ كون الجنح المساقة بحقه هي من دون أي إثبات، وقد عبّر بنفسه عن ذلك بالقول:" كنت معتقلاً مش عارف ليش". إن قرار إطلاقه يؤكد وجود قضاة أحرار الضمير يحكمون بما توجبه عليهم الحقيقة والقوانين وليس الغايات السياسية المفروضة.

