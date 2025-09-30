عن العقوبات على إيران.. بيان "للحزب"

A + A -

أصدر حزب الله بياناً جاء فيه:

ليست الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خرج من الاتفاق النووي الذي وقعته مع المجموعة الدولية ‏‏(5+1) في العام ‏‏2015، بل إن الولايات المتحدة الأميركية وبرئاسة الرئيس الحالي دونالد ترامب ‏هي من مزقت هذا الإتفاق، وليست ‏إيران هي من تحللت من الالتزامات والموجبات المرتبطة ‏بالاتفاق ولكن الترويكا الأوروبية (بريطانيا ـــ فرنسا ـــ ‏ألمانيا) هي من أخلت بها، وعليه فإن ذهاب ‏هذه الترويكا اليوم إلى تفعيل ما يسمى بآلية الزناد وإعادة فرض ‏العقوبات الدولية على طهران ‏يعني سقوط آخر ورقة توت عن مصداقية هذه الأطراف وعدم جديتها في تحمل ‏المسؤولية حيال ‏الملفات الشائكة والحساسة على الصعيد الدولي.