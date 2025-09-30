living cost indicators
بسبب الزحمة التي تسبّبها... منع مرور الشّاحنات في عدد من شوارع العاصمة حتى إشعارٍ آخر!

30
SEPTEMBER
2025
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة

ما يـــــــلي:

بناءً على قرار محافظ مدينة بيروت، ونظرًا لازدياد أعداد الشّاحنات التي تسلك، يوميًّا، طرقات وشوارع العاصمة، مِمّا يتسبّب بزحمة سير خانقة، سيتم اتّخاذ تدابير السّير التّالية:

أولًا: يُمنع سير الشّاحنات كافّة، في شارع ويغان ومتفرّعاته، شارع رياض الصّلح وساحة الشهداء، وذلك حتى إشعارٍ آخر.

ثانيًا: سيتم تحويل سير الشّاحنات القادمة من نفق سليم سلام، إلى تقاطع برج الغزال، عبر جسر فؤاد شهاب (الرينغ)، أو باتّجاه نفق فينيسيا لسلوك الخط البحري.

ثالثًا: سيتم تحويل سير الشّاحنات القادمة من الكرنتينا، إلى تقاطع برج الغزال.

رابعًا: تُستثنى من هذه التّدابير الشّاحنات والآليّات العسكريّة بمختلف فئاتها وأنواعها، وسيّارات الإطفاء والدّفاع المدني والصّليب الأحمر والهلال الأحمر اللّبناني والدّولي.

يُطلب إلى سائقي الشّاحنات عدم سلوك الطرقات المذكورة، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.

