خوري "حرا": أتيت شفافا وشجاعًا وهكذا أخرج!

تمّ إخلاء سبيل مدير عام كازينو لبنان رولان خوري، بعد ظهر اليوم.

وقال خوري إنّ "ما زلت رئيس مجلس الإدارة وسأستكمل مهامي، أشكر كل من وقف إلى جانبي جئت شفافًا وبريئًا وهكذا أخرج وأنا ممتنّ لمن تعاطف ودعمني وأؤكد أن هناك في لبنان قضاة شجعان يُمكّنون العدالة من أن تأخذ مجراها والملف الذي فُتح كان كاذبًا وسنسعى لنيل البراءة."

وأضاف أنّ "فريق الإدارة متجانس وأفراده واثقون ببراءتي والأسبوع المقبل سنضع الخطة اللازمة لإعادة تشغيل الأعمال في الكازينو وسنعيّد عيد الميلاد فيه بالحلة الأجمل."

وبدوره قال محامي رولان خوري ماجد بويز، إنّ "الملف يتجه نو تعرية كل الاتهامات العارية من الصحة التي تم اتهام خوري فيها والكفالة شق منها للحضور وشق آخر للتعويضات الشخصية."