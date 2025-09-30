منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها!

A + A -

وقع وزير المالية ياسين جابر مرسوما يرمي الى إعطاء منحة مالية شهرية عن شهري أيلول وتشرين الأول من العام 2025 للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين، وأحاله الى رئاسة مجلس الوزراء لإعطائه المجرى القانوني اللازم وفق الأصول.

وجاء في المرسوم:

يُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية منحة مالية شهرية عن شهري أيلول وتشرين الأول من العام 2025 بقيمة /14.000.000/ل.ل. (أربعة عشر مليون ليرة لبنانية)،



كما يُعطى المتقاعدون في الأسلاك العسكرية الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين منحة مالية شهرية عن شهري أيلول وتشرين الأول من العام 2025 بقيمة /12.000.000/ل.ل. (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية)".