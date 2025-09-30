كواليس - رجّي مُراقَب.. المساءلة إذا استمر في التلكؤ!

A + A -

تراقب كتل نيابية عن كثب أداء وزير الخارجية يوسف رجي في ملف تسجيل المغتربين للانتخابات النيابية، انطلاقاً من أنّ بطء الإجراءات وعدم حماسته في تذليل أي عقبات يثيران شبهة تبنّيه الموقف الذي تدفع به “القوات اللبنانية”.



وتعتبر تلك الكتل أنّ استمرار رجّي على هذا النهج قد يفتح الباب أمام خطوات تصعيدية تبدأ من مساءلته رسمياً تحت قبة البرلمان، ولا تنتهي عند طرح الثقة به متى تبيّن أنّه يعمد إلى تعطيل العملية بشكل مقصود.



ويُنظر إلى تسجيل المغتربين على أنّه أساسي في مسار الانتخابات، وبالتالي فإن أي تلكؤ أو عرقلة ستُواجَه بضغط سياسي وإعلامي متزايد يضع رجّي في موقع المساءلة المباشرة أمام الرأي العام والنواب على السواء.