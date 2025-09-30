living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رولان خوري حُرّ... والحقُّ قد انتصر! - جان بو شعيا

30
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أُطلِق سراح رولان خوري. وبعد توقيفٍ رآه كثيرون تعسفيًّا، مسيَّسًا، ومُريبًا، عاد الرجل إلى عائلته، إلى موقعه، وإلى مكانته. ولا يسعنا في مثل هذه اللحظة إلا أن نقول: إنّ الحرية تنتصر، والكرامة لا تموت، والأنقياء لا ينحنون!

رولان خوري ليس مجرّد مديرٍ لكازينو لبنان، بل هو نموذجٌ لرجل الدولة النزيه، الذي عمل في الظلّ، نظَّف، طوَّر، ورفض الانخراط في لعبة المحسوبيات والصفقات. رجلٌ آمن بأنّ الإصلاح ليس شعارًا يُرفع في الخطابات، بل سلوكٌ يُمارَس في القرارات والإدارة. واليوم، حين نفهم كيف تمّ توقيفه، وكيف سعت بعض الجهات لتشويهه، نُدرك أنّ الاستهداف لم يكن بريئًا، وأنّ الصمت لم يكن خيارًا.

استهدافٌ سياسي؟ نعم، وبكل وضوح. لا أحد يُقنعنا بأن ما جرى كان "تحقيقًا عاديًّا".
حين يُوقَف شخصٌ عُرف بنزاهته، من دون مذكرة واضحة، ومن دون أدلّة دامغة، ويترافق ذلك مع حملة إعلامية موجّهة، فإنّ المواطن من حقّه أن يتساءل: ما القصة؟ ولماذا هذا الإصرار على إسقاط هذا الاسم تحديدًا؟
الرجل لم يهرب، ولم يتنصّل من المساءلة. بل عاد إلى لبنان طوعًا، ووقف بكلّ جرأة أمام القضاء. لكن من الواضح أنّ هناك من أراد رؤيته مكسورًا، موقوفًا، ومُستسلِمًا. لكن، وكما يقول المثل: "انقلب السحر على الساحر!"

رولان خوري لم يكن وحده. كلّ من يعرفه، من عمل معه، من لمس نزاهته، وقف إلى جانبه. ولكنّ الأهمّ من ذلك، أنّ التيار الوطني الحرّ كان حاضرًا، ثابتًا، وعلى قدر التحدي.لم يتخلَّ جببران باسيل وتياره عن رجله، ولم يسلمه إلى الحملات الإعلامية والسياسية المأجورة. دافع عنه بالموقف، بالصوت العالي، وبالثقة الكاملة بأن لا شبهة تُدنّس اسمه.
وهنا يظهر الفارق: فثمّة من يبيع رفاقه عند أوّل شائعة، وثمّة من يحميهم لأنّه يؤمن بنزاهتهم. وهذا هو التيار الوطني الحر: لا يساوم على كرامة أبنائه، ولا يخذلهم ساعة الشدّة.

وماذا بعد؟ إنّ الإفراج عن رولان خوري ليس مجرّد قرار قضائي. إنّه رسالة إلى الجميع بأن ّالكذب لا يدوم، وأنّ التشويه لا يصنع حقيقة، وأنّ التوقيف السياسي لم يعُد يمرّ كما في السابق. نحن في مرحلةٍ جديدة، حيث أصبح الناس أكثر وعيًا، وأكثر جرأة، وأطول نفسًا. لكنّ هذا الحدث يجب ألا يُطوى سريعًا، بل أن يُفتح منه باب المحاسبة : من حرَّض؟ من شوَّه السمعة؟ من حاول تكسير صورة رجلٍ نزيهٍ خدم مؤسّسته بشرف؟ يجب أن يُحاسَب كلُّ من استخدم سلطته للإساءة والتصفية السياسية، كما يجب أن يُكرَّم كلّ من بقي ثابتًا على الموقف، شريفًا في الدفاع، واضحًا في الرؤية.
كلمةٌ أخيرة : في زمنٍ ينهار فيه كلّ شيء، لا يزال هناك من يثبت أنّ الأمل موجود. رولان خوري حُرّ، لأنّ الحقّ لا يموت، ولأنّ هناك رجالًا لا يُشترَون، ولا يُباعون، ولا يركعون. وهذا هو التيار الوطني الحر: تيارٌ لا يقاوم بالسلاح فحسب، بل بالموقف، وبالحقّ، وبالكرامة.

ما جرى اليوم ليس تفصيلاً عابرًا، بل هو علامةٌ فارقة في مسار طويل، لا تزال فيه المعركة مفتوحة، لكنّ كفّتها تميل في النهاية إلى جانب الشرفاء !

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout