اللواء: الأبرز ما نقل عن لاريجاني خلال لقائه قاسم... التفاصيل

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

ان الابرز ما نُقل عن امين عام المجلس الاعلى للامن القومي في ايران علي لاريجاني خلال لقائه مع الامين العام لحزب االله الشيخ نعيم قاسم من عدم تأجيج الخلافات الداخلية، ومعالجة اي خلاف بين كافة الافرقاء، تحت سقف الحفاظ على مؤسسات الدولة، وفي مقدمها مجلس الوزراء وقيادة الجيش اللبناني.



ونقل لاريجاني ان هناك توجهاً لتشكيل ترويكا «عربية - ايرانية - اوروبية» لمنع الفتنة والحرب الاهلية، وسط مخاوف من عدوان اسرائيلي جديد، وتوغل اسرائيلي حتى منطقة الاولي من العدوان الموسع على لبنان.



وانتقد لاريجاني الحملة على الرئيس سلام، اذ انها تؤثر على التقارب الايراني - السعودي، ويتعارض معه الى درجة التناقض، خاصة ان الرئيس سلام يلقى دعماً قوياً من المملكة العربية السعودية.