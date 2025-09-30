living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 30 أيلول 2025

30
SEPTEMBER
2025
البناء: خفايا وكواليس

خفايا

أبدت مصادر فلسطينية خشيتها من أن يكون ما خرج عن اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو تقديم التغطية لنتنياهو لمواصلة الحرب وتحميل المقاومة مسؤولية استمرار الحرب بعدما تحوّل الثقل العربي الإسلامي إلى غطاء لكل كلمة يقولها ترامب وقام ترامب بدوره في تحويل التزامه للجانب العربي الإسلامي بدور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة واعتبار هدف قيام الدولة الفلسطينية أفق المبادرة إلى مجرد كلمات إنشائية مشروطة بمنح “إسرائيل” حق الفيتو في القول إن السلطة الفلسطينية أنجزت الإصلاح وأن الفلسطينيين مؤهلين لإنتاج قيادة تطمئن “إسرائيل” ليستحقوا حكم أنفسهم، بينما تحوّل نزع سلاح المقاومة إلى شرط مباشر يسبق الانسحاب الإسرائيلي بعدما كان أمر السلاح مساراً لاحقاً والانسحاب أمراً فورياً وصار المكسب العربي الإسلامي هو اعتذار نتنياهو من قطر.

 

كواليس

حذّر نشطاء مشاركون في أسطول الصمود العالمي الذي يتوجه إلى غزة لفك الحصار عنها من تعرّضهم ليل اليوم الثلاثاء للتطويق والاقتحام للسفن واعتقال من عليها، ووجّه هؤلاء نداء عاجلا لكل النشطاء في العالم لإطلاق تحركات تضامنية لحماية الأسطول، خصوصاً أن مواقف الحكومات الأوروبية الداعمة للأسطول لا تزال دون مستوى توفير الضغط اللازم لحماية الأسطول. وأبدى المشاركون في الأسطول خشيتهم من أن يؤدي الكلام عن حل قريب قادم لإنهاء الحرب على غزة لا يزال مجرد كلام بكلام إلى حالة من الاسترخاء ما يتيح الفرصة أمام الاحتلال الاستفراد بالأسطول الذي يفترض عبر احتضانه ودعمه أن يشكل مساراً مستمراً حتى يكسر الحصار أو تقف الحرب فعلياً وليس من خلال البيانات.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
تتجه الجهات المعنية إلى نصب كمائن عند تخوم مناطق في ضواحي بيروت لملاحقة عناصر تتولى ترويج الممنوعات على دراجات نارية.


غمز
بدأت اتصالات الائتلافات في الانتخابات النيابية المقبلة، على الرغم من الأجواء الضاغطة بين الكتل النيابية حول تعديلات القانون الحالي أو السير به كما هو.

 

همس
عادت دوائر إسرائيلية إلى الترويج لمشروع قديم يقضي بالسيطرة على منطقة جنوب الليطاني بعمق 40 كلم؟!

