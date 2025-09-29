كواليس - نائب عن بري: انتخاب 6 نواب وإلا...

A + A -

خاص tayyar.org

يتهم نائب في كتلة التنمية والتحرير حزبي الكتائب والقوات اللبنانية بأنهما يريدان قانون انتخاب على قياس مصالحهم الانتخابية والسياسية، وذلك في محاولة لحصد أغلبية المقاعد المسيحية، وانتزاع الأكثرية النيابية والسيطرة على المجلس النيابي المقبل. ويشير الى أن الضغوط السياسية على رئيس المجلس نبيه بري وتعطيل التشريع النيابي لن يجديا نفعاً، ورئيس المجلس متمسك بالقانون الحالي لجهة انتخاب المغتربين لستة نواب وليس لـ28 نائباً، وإلا فإلغاء انتخابات المغتربين والعودة الى ما كان عليه الوضع سابقاً، ومن يريد التصويت فليأتي الى لبنان.