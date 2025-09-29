حركة الناصريين المستقلين المرابطون: التقدير والاحترام لما يقوم به وزير الأشغال

A + A -

أصدرت مجلس محافظة بيروت في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، البيان التالي:



يتوجه مجلس محافظة بيروت في المرابطون بالتقدير والاحترام لما يقوم به معالي وزير الأشغال فايز رسامني، فيما يتعلق بعمله الدؤوب، في ترميم كافة الجسور والأنفاق وإضاءتها، وتزفيت الطرقات في بيروت والضواحي، والذي يترك عند المواطنين جميعاً شعوراً بالارتياح، لتسهيل الانتقال وتيسير اعماله اليومية.

معالي الوزير يُعتبر مثل ومثال على المسؤول الذي تدفعه أخلاقياته وضميره الوطني، الى الاهتمام بالشأن العام للمواطنين.

شكراً معالي الوزير.