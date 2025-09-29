هكذا علّق الإعلامي ريكاردو كرم على إخلاء سبيل رولان خوري

A + A -

كتب الإعلامي ريكاردو كرم على "اكس":

عرفت رولان خوري ليس فقط كرجلٍ في موقع عام، بل كرجل كلمة، نزيه، محترم، ومحبوب من كل من عمل معه. ومع ذلك، في لبنان، هذا هو النوع من الرجال الذين يدخلون السجن، فيما اللصوص الحقيقيون يجوبون العالم بطائراتهم الخاصة ويخترقون البحار بيخوتهم، يعيشون على الأموال المنهوبة.

خوري سُجن ومعه آخرون، ثم خرج نظيفاً وواضحاً، مُهاناً بينما المجرمون الحقيقيون يرفعون كؤوس الشامبانيا في عواصم العالم. وليس هو الأول. سبقه كثيرون. المسؤولون الفعليون عن كوارثنا يتنقّلون أحراراً. هذا هو لبنان: يسجن من يريد، يبرّئ من يشاء، يذلّ الشرفاء ويُمجّد الفاسدين.