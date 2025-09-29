Bassil visitó Mishmish, Lahfad y Jaj, en el distrito de Biblos: Un gobierno fracasado que culpa al ejército... Seguiremos persiguiendo a Salameh para que vaya a la cárcel. Y con 11 000 millones de dólares en el Banco del Líbano, ¿por qué no empiezan a devolver el dinero a la gente?

A + A -

El presidente del movimiento patriótico libre, el diputado Gebran Bassil, dijo en un discurso pronunciado durante su visita a la localidad de Jaj, en el distrito de Biblos: "Me alegra encontrarme con ustedes aquí, en esta localidad, y me siento como entre mis familiares. Es una localidad con una gran riqueza histórica que ha dado a la Iglesia tres patriarcas. De esta localidad proviene el nombre del cedro del Barroco, un cedro que no cambia de color ni de hojas, al igual que los habitantes de Jaj, que no cambian de color ni de hojas".

Bassil añadió: "En las batallas difíciles caen muchas hojas y muchas personas, pero los leales permanecen en pie, como el comandante Shamil Mozaia, que luchó y se mantuvo fiel desde 1990 hasta 2005, y cuando el "general" lo eligió para pasar del ejército a la política, respondió a la llamada y, cuando sintió que debía descansar por iniciativa propia, dejó el paso libre a otros".

Bassil señaló que "en cuanto al desarrollo, la parte del distrito de Biblos de los fondos estatales era mayor que la de Batroun, y si dejamos de lado lo que hizo la empresa de aguas de Beirut y su director general, Jean Gebran, que llevó a cabo proyectos de agua en las aldeas de Biblos y Jaj, que tuvieron su parte de los proyectos, creo que se vieron obligados a completarlos porque se detuvo el trabajo después de que finalizara la licitación correspondiente". Señaló que "las obras que contribuyeron al desarrollo del distrito de Batroun no fueron realizadas por el Estado, como la restauración de fachadas, la pavimentación de carreteras y plazas, es decir, las obras realizadas para restaurar la arquitectura de Batroun, sino que todo ello se financió con fondos privados, a los que contribuimos en parte junto con nuestros amigos y familiares de Batroun y otros lugares".

Bassil continuó: "En el distrito de Biblos se construyeron tres carreteras principales que conectaban la costa de Biblos con Jerd, Qartaba y la carretera de Jaj, y la carretera se completó hasta San Charbel en Anaya, llegando hasta Aqoura, pero no se terminó desde Laqlouq hasta Aqoura y queríamos completar el trabajo hasta llegar a Kesrouan».

Y añadió: "En cuanto a las presas, está la presa de Janna, cuyo coste asciende a 255 millones de dólares y, hasta ahora, se ha completado el trabajo por un importe equivalente a 148 millones de dólares y se ha detenido. Hoy hablo de ello para que los habitantes de Biblos sepan lo que les han privado, y no lo que nos han privado a nosotros. Nosotros continuaremos con los proyectos que no se detendrán, pero ustedes se los han privado porque la paralización y la palabra "no nos dejaron" no son nuestras, sino suyas.

Y continuó: porque el agua de la presa de Janna no es nuestra, sino vuestra, y los 98 millones de metros cúbicos de agua de Biblos, Kesrouan, Metn y Beirut no son nuestros, sino de todos los habitantes de Biblos, y los 100 megavatios de electricidad que iluminan más que Biblos a los precios más baratos no eran para nosotros, como movimiento, sino para toda Biblos. Y explicó: "En lugar de recompensar al director general de la empresa de aguas de Beirut, Jean Gebran, por su trabajo, se le castigó porque el agua no llegó a Beirut, y "el agua no llegó a Beirut y Biblos porque ustedes impidieron la construcción de la presa".

Bassil añadió: "Presentamos al Estado personas para que lo sirvieran, como Jean Gebran, y también presentamos al Estado proyectos que fueron aceptados antes de llegar al poder. La corrupción del paraíso se planeó en los años cincuenta del siglo pasado y estábamos seguros de que, para que hubiera agua, había que construir presas, pero hay un partido que se opone abiertamente a las presas y hoy, cuando ha llegado al poder, ha privado a la gente del agua. y, en realidad, no asumió el poder hoy, sino hace quince años, cuando luchó contra todos los proyectos de agua y electricidad que intentábamos llevar a cabo. Actualmente, si sigue adelante con los proyectos que hemos preparado, en su opinión, está siguiendo los proyectos del movimiento, y si no los ejecuta, seguirá privando a los libaneses de agua y electricidad, lo que costará 1300 millones de dólares en generadores y cientos de millones de dólares debido al corte de agua.

Y subrayó que "ellos son responsables del delito de detener la presa de Janna, ya que la "revolución" del 17 de octubre detuvo las obras, al igual que detuvo muchos otros proyectos". Afirmó: "En el movimiento estamos de su lado y trataremos de llevar a cabo pequeños proyectos, ya sea en la reserva o en el monasterio de Mar Doumit, para restaurarlos, y estos proyectos son pocos en comparación con los que nos gustaría llevar a cabo en Biblos, que se caracteriza por su hermosa naturaleza y sus personas excepcionales".

Bassil subrayó que "el movimiento ha aportado al Estado a los mejores jóvenes de Biblos, como el director general del Casino del Líbano, Roland Khoury, que pagó el precio de su humanidad y fue encarcelado".

Y continuó: "Le dieron al Líbano a Riad Salameh, y los libaneses deben elegir entre Roland Khoury, que estaba al frente de una empresa privada en la que el Estado tenía una participación y luchó contra el mercado negro, y parte de su lucha contra el mercado negro consistió en crear apuestas en línea, con las que ingresó 90 millones de dólares al año y luchó contra la "mafia" del juego ilegal, Por otro lado, está Riad Salameh, que llevó a cabo ingenierías financieras y obtuvo enormes cantidades de dinero para su bolsillo, entre ellas "Fawry", y sale bajo fianza por valor de 14 millones de dólares, que en la práctica son depósitos de la gente".

Bassil afirmó: "Le digo a Salameh: "Estaría mejor en Bhannes, porque aquí estás expuesto al exterior, ya que solo Dios sabe lo que oculta o lo que saben de usted, y nosotros seguiremos persiguiéndote porque tu lugar está en la cárcel, y seguiremos exigiendo la liberación de Roland Khoury porque su lugar está fuera de la cárcel".

Y añadió: "Soy consciente de que mucha gente dice que la corrupción es más fuerte que nosotros y que debemos aceptarlo, pero en nuestro movimiento decimos que no nos rendimos ante nadie ni nos sometemos a nadie, y que no se puede construir una patria robando los depósitos de la gente. y, sin duda, toda la presión que ejercemos devolverá el dinero de los depositantes; si no todo, al menos una parte, porque hay una parte del dinero que se ha transferido al extranjero, pero la otra parte sigue ahí".

Y continuó: "En el Banco del Líbano hay más de 11 000 millones de dólares, ¿por qué no empezar a devolver el dinero a la gente de forma gradual, desde los pequeños depositantes hasta los grandes? Si este dinero se invierte en infraestructuras, se impulsará la economía".

Bassil insistió en que hay problemas importantes que afectan a la identidad de los libaneses, desde los desplazados hasta los refugiados, y a la soberanía, que se ve amenazada por todas partes sin que nadie haga nada al respecto, y dijo: "No se han movido" ni un ápice en la roca de Raouche. El país ya no necesita más problemas ni "hazañas ficticias", y añadió: "En primer lugar, esta roca es de todo el Líbano, así que o bien se prohíbe a todo el mundo utilizarla y colocar fotos en ella, o bien se permite a todo el mundo hacerlo".

Y continuó: "Consideramos que todo mártir que ha caído a manos de la traición y en defensa de una causa es un mártir de todo el Líbano, Kamal Jumblatt, Rafik Hariri, Rashid Karami, el muftí Hassan Khaled, Bashir Gemayel, Danny Chamoun y Tony Frangieh son mártires de todo el Líbano, y Hassan Nasrallah es un mártir de todo el Líbano, pero han dado la vuelta a la tortilla para culpar al ejército de un Gobierno fracasado, ¡así que no hagan algo que no pueden cumplir!".

Bassil añadió: "le comprometieron con la declaración ministerial a elaborar una estrategia de defensa nacional y les dijimos que estamos con ustedes en la exclusividad de las armas y que todo el Líbano está con ustedes, ¿dónde está la estrategia de defensa? Solo han aplicado una agenda externa, y lo que están haciendo es mentir a las partes externas que los han llevado al poder y a Hezbollah, en lugar de ser sinceros con ambas partes y estudiar qué se puede hacer para proteger al Líbano".

Bassil continuó: "Por supuesto que no queremos armas con Hezbollah, pero tampoco queremos que Israel nos pisotee o que Siria vuelva a invadirnos, solo queremos armar al ejército libanés para que nos defienda a nosotros y a nuestras fronteras, no un ejército libanés que luche contra su propio pueblo". Y añadió: "Buscan enfrentar al ejército libanés con su pueblo, como ocurrió ayer, y cumplen las órdenes del extranjero, lo que provoca discordia e irresponsabilidad".

Bassil señaló que "todo lo que ocurre puede ser una oportunidad, y las promesas internacionales nos han decepcionado hasta ahora para demostrar que somos un Estado con decisión propia", señalando que "somos un país vulnerable debido a su diversidad y pluralidad, y debemos separar los grandes problemas de las preocupaciones cotidianas de la gente, ya que nuestro país ha llegado a esta situación no por culpa de Israel y Siria, sino por lo que ha ocurrido en el interior, y en lugar de detener la construcción de la presa, la carretera y la electricidad, vayan y construyan otras presas, electricidad y carreteras".

Gira de Bassil

Bassil visitó las aldeas de Jerd Biblos, y la primera parada fue en el monasterio de Mar Tadros en Mashmash, donde se reunió con los habitantes y las autoridades de la localidad. A continuación, se trasladó a Lehfed, donde visitó el monasterio de Mar Estephan y se reunió con los habitantes y las autoridades de la localidad, y luego visitó la sede del hermano Estephan en Lehfed.

Después, Bassil llegó a la localidad de Jaj, donde visitó la sede del ayuntamiento y se reunió con el alcalde y los concejales, y luego se trasladó al museo del artista Boutros Farhat, tras lo cual plantó un cedro en el bosque de cedros de Jaj. Por último, recibió una recepción oficial y popular en la plaza de la iglesia de Mar Abda.