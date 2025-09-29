وزير الداخلية يكشف قصة "تجمّع الروشة"..!

A + A -

أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اليوم الإثنين، أنَّ الوزارة مُلتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها أي في أيَّار 2026 وعلى أساس القانون الساري المفعول.

وفي تصريحٍ له من مجلس النواب، تحدث الحجار عن فعالية الروشة التي أقامها "حزب الله" قبل أيام، وقال: "تابعت الفترة التحضيرية لتجمع الروشة وخلالها صدر تعميم من رئيس الحكومة نواف سلام بمنع استعمال المرافق العامة. وإثر ذلك، حصل تواصل بيني وبين رئيس الحكومة فيما استقبلت نائبين من الحزب وتم التوصل إلى إقامة الفعالية من دون إضاءة الصخرة".