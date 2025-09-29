اليكم المشاريع والقوانين التي اقرها مجلس النواب

A + A -

أقر مجلس النواب خلال جلسته التشريعية اليوم سلسلة مشاريع قوانين أساسية وهي:

-إقرار المشروع الوارد بالمرسوم رقم 9109: طلب الإجازة للحكومة اللبنانية توقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

-إقرار القانون الوارد بالمرسوم رقم 196: طلب الموافقة على إبرام ملحق اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية.

-إقرار مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602: الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

-إقرار مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 936: فتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار ليرة من الموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد ودفع 12 مليون ليرة للمتقاعدين في القطاع العام.

-إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 963: الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي من خارج نطاق الولاية الوطنية.