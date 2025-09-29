living cost indicators
بالصورة- يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة!

29
SEPTEMBER
2025
صـدر عـن المديريـّة العامّـة لقوى الأمـن الـدّاخلـي _ شعبـة العلاقـات العامّـة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المُستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم وتوقيفهم، لا سيّما تلك المتعلّقة بالاحتيال، توافرت معطيات لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة عن قيام شخصَين بتنفيذ أعمال نصب واحتيال، من خلال عرض ليرات ذهبيّة مزيّفة وبيعها على أنّها صحيحة وبسعر أدنى من سعرها، مستّخدمَين رقم الهاتف “00963985030436” لتنفيذ عمليّاتهما الاحتياليّة
بنتيجة المُتابعة، تبيّن أنّهما يُدعيان
أ. م. (مواليد عام 2005، سوري الجنسية)
ي. ع. (مواليد عام 1994، سوري الجنسية)
وبنتيجة التّحريّات والاستقصاءات، وأعمال الرّصد والتّعقّب التي قام بها عناصر المكتب، تم توقيف المشتبه بهما بمؤازرة دوريّة من المجموعة الخاصّة (SWAT) في محلّة مستديرة المكلّس على متن درّاجة آليّة، وضبط بحوزة الأوّل /21/ قطعة معدنيّة على شكل نصف ليرة ذهبيّة مزيّفة، وهاتفَين خلويَّين
بالتّحقيق معهما، اعترف (أ. م.) بما نُسِبَ إليه لجهة ترويج ليرات ذهبيّة مزيّفة لصالح المدعو (أ.، سوري الجنسية، مجهول باقي الهويّة) مقيم في تركيا، وأنه أقدم بتاريخ 09-09-2025 على عملية احتيال مماثلة بالمكان ذاته، واستلم مبلغ /40/ ألف دولار أميركي من الضّحية، وقام بتحويله للأخير
فيما أنكر (ي. ع.) علاقته بالموضوع
لذلك، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورتَيهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما، الحضور إلى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال، الكائن في محلّة بوليفار كميل شمعون/ ثكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الاتّصال على الرقم: 290881-01، تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة

