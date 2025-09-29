living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمطار وانخفاض بالحرارة.. طقس خريفي ينتظرنا!

29
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي الداخل، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا في المناطق الشمالية ، كما تنشط الرياح ويرتفع معها موج البحر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الثلاثاء، حيث يتحول الى متقلب مع هطول بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة وانخفاض بدرجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، ثم يعود الى الاستقرار اعتبارا من مساء الأربعاء، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع خلال نهاية الأسبوع.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وفوق والجبال، بينما تبقى دون تعديل في الداخل، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح شمال البلاد.

الثلاثاء:  

غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي الداخل، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا في المناطق الشمالية ، كما تنشط الرياح ويرتفع معها موج البحر.

الأربعاء:  

غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة خصوصا فوق الجبال ، حيث تميل الأجواء الى البرودة ليلا مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

الخميس:  

غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع أجواء باردة نسبيا خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 13 الى 21 درجة ، في الداخل من 12 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة شمال البلاد سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على الجبال بسبب تكون الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 80%.

-حال البحر: مائج إجمالا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 752 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,31

-ساعة غروب الشمس: 18,25

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout