أمطار وانخفاض بالحرارة.. طقس خريفي ينتظرنا!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي الداخل، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا في المناطق الشمالية ، كما تنشط الرياح ويرتفع معها موج البحر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الثلاثاء، حيث يتحول الى متقلب مع هطول بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة وانخفاض بدرجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، ثم يعود الى الاستقرار اعتبارا من مساء الأربعاء، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع خلال نهاية الأسبوع.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وفوق والجبال، بينما تبقى دون تعديل في الداخل، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح شمال البلاد.

الثلاثاء:

غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي الداخل، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا في المناطق الشمالية ، كما تنشط الرياح ويرتفع معها موج البحر.

الأربعاء:

غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة خصوصا فوق الجبال ، حيث تميل الأجواء الى البرودة ليلا مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

الخميس:

غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع أجواء باردة نسبيا خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 27 درجة ، فوق الجبال من 13 الى 21 درجة ، في الداخل من 12 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة شمال البلاد سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على الجبال بسبب تكون الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 80%.

-حال البحر: مائج إجمالا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 752 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,31

-ساعة غروب الشمس: 18,25