بحسب معلومات «الديار» فان رئيس الوزراء «الاسرائيلي» بنيامين نتنياهو سيكون حاسما في اللقاء الذي يُنتظر أن ينعقد مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب برفض السير بالخطة الاميركية الاخيرة، المؤلفة من 21 بندا لوقف الحرب في غزة كما هي، وهو سيدفع لتعديلات اساسية فيها، وبالتحديد لجهة السماح «لاسرائيل» بالعودة للقتال في حال استشعرت خطرا ما، كما رفض اعطاء دور للسلطة الفلسطينية بادارة القطاع. كما ان نتنياهو سيرفض رفضا قاطعا اي اعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما تتفهمه الادارة الاميركية وتدعمه به.

وليس واضحا بحسب المعلومات، اذا كان نتنياهو وترامب سيناقشان الوضع اللبناني. وتقول مصادر مطلعة لـ «الديار» ان «واشنطن تطلق يد «اسرائيل» في لبنان، وهي تدعم وتغطي أي قرارات تتخذها هناك، حتى ولو شملت توسعة الحرب مجددا عليه، لمحاولة القضاء نهائيا على حزب الله».