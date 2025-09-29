عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 أيلول 2025

النهار: التأزّم على مسارين في انتظار أهل الحكم الراعي في قلب الجنوب: إخوة الصمود
الأخبار: المقاومة والعدو: مرحلة جديدة
خلاف عون- سلام يتوسع
دفن الاتفاق النووي... إيران تستعد للمواجهة
الجمهورية: إشتباك على قانون الانتخاب
بري لـ "الجمهورية": الجيش لكل البلد
الديار: الشرق الأوسط يحبس أنفاسه عشيّة لقاء ترامب ــ نتنياهو
حزب الله يُؤكّد أن لا تسليم للسلاح
المعركة على أصوات المغتربين تحتدم
اللواء: سلام ماضٍ بمسيرة الإصلاح وجلسة قريبة لمجلس الوزراء
إحتجاج نيابي على تجاوز قانون الانتخاب.. ودعم سعودي ثابت للحكومة بتطبيق الطائف
البناء: اليوم يحسم مصير مبادرة وقف حرب غزة… بين تفاؤل ترامب وتحفظ نتنياهو | سنة على غياب نصرالله وقاسم يؤكد التعافي بأولوية التحرير وبقاء سلاح المقاومة | القومي أنهى مؤتمره… وحردان يحيي روح نصرالله: المقاومة لمواجهة الاحتلال
l'orient le jour: Netanyahu va rencontrer Trump qui promet « quelque chose de spécial » au Moyen-Orient
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ترمب: المفاوضات بشأن خطة إنهاء حرب غزة في مراحلها النهائية
قال إن العالم العربي وإسرائيل يريدان السلام
الأنباء الكويتية: قائد الجيش: لولا محبة المواطنين للمؤسسة العسكرية لما نجح أداؤها على كل الصعد
قضيتان خلافيتان في الجلسة النيابية.. والوقت ليس في صالح الحكومة والعهد