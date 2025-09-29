living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 أيلول 2025

النهار: التأزّم على مسارين في انتظار أهل الحكم الراعي في قلب الجنوب: إخوة الصمود

 

 

 


الأخبار: المقاومة والعدو: مرحلة جديدة
خلاف عون- سلام يتوسع
دفن الاتفاق النووي... إيران تستعد للمواجهة

 

 

 

 

الجمهورية: إشتباك على قانون الانتخاب
بري لـ "الجمهورية": الجيش لكل البلد

 

 

 

الديار: الشرق الأوسط يحبس أنفاسه عشيّة لقاء ترامب ــ نتنياهو
حزب الله يُؤكّد أن لا تسليم للسلاح
المعركة على أصوات المغتربين تحتدم

 

 

 


اللواء: سلام ماضٍ بمسيرة الإصلاح وجلسة قريبة لمجلس الوزراء
إحتجاج نيابي على تجاوز قانون الانتخاب.. ودعم سعودي ثابت للحكومة بتطبيق الطائف

 

 

 

 

البناء: اليوم يحسم مصير مبادرة وقف حرب غزة… بين تفاؤل ترامب وتحفظ نتنياهو | سنة على غياب نصرالله وقاسم يؤكد التعافي بأولوية التحرير وبقاء سلاح المقاومة | القومي أنهى مؤتمره… وحردان يحيي روح نصرالله: المقاومة لمواجهة الاحتلال

 

 

 

 

l'orient le jour: Netanyahu va rencontrer Trump qui promet « quelque chose de spécial » au Moyen-Orient

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: ترمب: المفاوضات بشأن خطة إنهاء حرب غزة في مراحلها النهائية
قال إن العالم العربي وإسرائيل يريدان السلام

 

 

 

الأنباء الكويتية: قائد الجيش: لولا محبة المواطنين للمؤسسة العسكرية لما نجح أداؤها على كل الصعد
قضيتان خلافيتان في الجلسة النيابية.. والوقت ليس في صالح الحكومة والعهد

{{article.title}}
