عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 أيلول 2025

النهار: التأزّم على مسارين في انتظار أهل الحكم الراعي في قلب الجنوب: إخوة الصمود



الأخبار: المقاومة والعدو: مرحلة جديدة

خلاف عون- سلام يتوسع

دفن الاتفاق النووي... إيران تستعد للمواجهة

الجمهورية: إشتباك على قانون الانتخاب

بري لـ "الجمهورية": الجيش لكل البلد

الديار: الشرق الأوسط يحبس أنفاسه عشيّة لقاء ترامب ــ نتنياهو

حزب الله يُؤكّد أن لا تسليم للسلاح

المعركة على أصوات المغتربين تحتدم



اللواء: سلام ماضٍ بمسيرة الإصلاح وجلسة قريبة لمجلس الوزراء

إحتجاج نيابي على تجاوز قانون الانتخاب.. ودعم سعودي ثابت للحكومة بتطبيق الطائف

البناء: اليوم يحسم مصير مبادرة وقف حرب غزة… بين تفاؤل ترامب وتحفظ نتنياهو | سنة على غياب نصرالله وقاسم يؤكد التعافي بأولوية التحرير وبقاء سلاح المقاومة | القومي أنهى مؤتمره… وحردان يحيي روح نصرالله: المقاومة لمواجهة الاحتلال

l'orient le jour: Netanyahu va rencontrer Trump qui promet « quelque chose de spécial » au Moyen-Orient



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: ترمب: المفاوضات بشأن خطة إنهاء حرب غزة في مراحلها النهائية

قال إن العالم العربي وإسرائيل يريدان السلام

الأنباء الكويتية: قائد الجيش: لولا محبة المواطنين للمؤسسة العسكرية لما نجح أداؤها على كل الصعد

قضيتان خلافيتان في الجلسة النيابية.. والوقت ليس في صالح الحكومة والعهد