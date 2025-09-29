الديار: معركة سلام خاسرة؟

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تناولت مصادر مطلعة في حديث لـ «الديار» المشهد الداخلي الذي رست اليه الامور، بعد التطورات التي واكبت النشاط الذي دعا اليه حزب الله مقابل صخرة الروشة، معتبرة ان «الرئيس نواف سلام خاض معركة خاسرة ، وهو رغم كل محاولاته لن يستطيع حفظ ماء وجهه، بدعوة الاجهزة المعنية لتوقيف من خالف تعميمه ومضمون الرخصة التي أعطاها محافظ بيروت للجمعية المقربة من حزب الله»، لافتة الى انه «قضائيا لا يحق أصلا لاحد توقيف وسجن المخالفين، انما يفترض ان ينحصر الامر بتسطير مخالفة ادارية وضبط مالي». وأضافت المصادر: «ِيبدو ان سقف الموضوع سيكون بسحب الرخصة من الجمعية التي قدّمت الطلب وخالفت مضمون الرخصة».