غسان سلامة: ما حصل في الروشة أثبت الحاجة لمشروع قانون متماسك حول استخدام المعالم الأثرية في لبنان

اعتبر وزير الثقافة غسان سلامة لـ "وهلق شو" عبر قناة الجديد ان ما حصل في الروشة أخذ أبعاداً مبالغ بها أكثر من اللازم وأثبت الحاجة لمشروع قانون متماسك حول استخدام من هم خارج الدولة للمعالم الأثرية في لبنان.

ورأى سلامة أن تصريحات المبعوث الأميركي توم براك حول تاريخ المنطقة "تفتقر إلى الدقة" مشيرا الى ان "نصيحتي الأخوية لبراك أن يقلّل الكلام ويتعمّق أكثر في تاريخ الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن براك "تناسى سقوط ملايين الضحايا في حروب أوروبا أثناء مقاربته للعنف والحروب في الشرق الأوسط".

وتابع سلامة: "الاسرائيلي لم يبد أي اهتمام بورقة براك أو الترتيبات غير الرسمية".