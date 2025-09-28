وحده قادرٌ أن يفعلها... -شربل فرنسيس

A + A -

إذا أردنا نتحدّث عن جبران باسيل قد تتضارب الآراء بين مؤيّد ورافض لأسلوبه في السياسة، لكن الجميع يتفق ويُجمع على أن باسيل يتميّز بديناميكيّة تجعله يحقق انجازات وحده قادرٌ أن يحقّقها دون سواه من اهل السياسية في لبنان:

فوحده جبران باسيل، بما يمثل من قيم تياره، قادرٌ على أن يستلم شعلة التيار الوطني الحرّ من القائد المؤسس العماد ميشال عون، في أحلك الظروف السياسية والتغيرات الاقليمية، ويستطيع أن يبقيه، دون غيره من الأحزاب في لبنان، على صورة مؤسسه، ونهجه الوطني حرّا سيّدا مستقلا، بل أصبح التيار معه أكثر صلابة للحق، واعمق تجذّرا في الوطنية على غرار قائده، وصورة عماده المؤسس.

وحده جبران باسيل قادرٌ على أن يستلم الوزارات ، ويسلّمها لغيره من اخصامه في السياسة مع رزمة مشاريع إنمائية، لا حول لهم ولا قوة إلا بتنفيذها دون زيادة او نقصان، ويتحداهم أن يجدوا عليه مأخذا واحدا لناحية نظافة كفّه.

وحده جبران باسيل يستطيع ان يخرج من ثورة مفتعلة، أرادوها لتشويه سمعته، كي يُلصقوا به وبتياره كل فسادهم وسرقاتهم، وخرج منها أكثر صلابة ونزاهة، بعد ان احرقهم بوحول فساد ثورتهم.

وحده جبران باسيل قادر أن يرفض مطالب السفراء، أو ان ينصاع لأوامر دول كبرى تضرّ بمصلحة وطنه، في حين ان غيره يطأطئ رأسه دون ان يمتلك حتى حرية إبداء الرأي.

وحده جبران باسيل قادرٌ أن يسمّي اللص باسمه، وان يواجه الفاسد بفساده، فهو لا يشبه أحدا من خصومه، ولا هم قادرون على التشبه به.

وحده جبران باسيل قادرٌ أن يرسم ويخطط لمشاريع إنمائية مستقبلية لنهوض لبنان، رغم معرفته المسبقة بأنهم سيعرقلونها، لأنه مدرك في الوقت عينه انهم سينفذونها بحذافيرها فهم فارغون عاجزون في الشكل والمضمون.

وحده جبران باسيل قادرٌ ان يجوب لبنان من شرقه إلى غربه، من شماله إلى جنوبه، ليتفقد الساحل والجرد معا، ويقف على خواطر وشؤون شعبه، في حين أنهم جميعا منزوون في ابراجهم العاجية، ولا يتجرّؤون على يجوبوا الشوارع، وينظروا في عيون شعب لبنان العظيم، بعد أم أافقروه و وسلبوه امواله، وهم يعلمون في قرارة نفوسهم النتنة ما جنت أيديهم السوداء.

وحده جبران باسيل يعرف مناصريه فردا فردا، ويناديهم بأسمائهم إسما اسما، فهو منهم ولهم، ورفيق نضالهم.

نعم ... وحده جبران باسيل قادرٌ على فعل. ذلك، وخصومه كلهم عاجزون، مقصّرون، متخاذلون، متآمرون ...

حماك الله جبران باسيل،

سنبقى أوفياء لك ولنهج تيارك الوطني الحرّ. ما دام فينا عرقٌ ينبض بحب لبنان وعماده.