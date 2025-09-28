الجميل لحزب الله: إذا لا مشكلة لديكم بسحب السلاح من جنوب الليطاني فما الهدف من هذا السلاح؟

A + A -

اعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في احتفال حزب الكتائب بيوم الشارة الذهبية انه لم نخطىء يومًا بالخيارات وكانت الكتائب في كل المحطات في المكان الصح لأنها تفكر بمصلحة لبنان، مشيرا الى ان كنا نناضل وفاءً للذين ماتوا وللمرة الأولى منذ 30 سنة نرى أن ثمة أمل حقيقي وانتقلنا إلى مرحلة جديدة مع قيادة ترفض وجود سلاح غير شرعي وتتخذ إجراءات وتفكك منظومة تنخر بمؤسساتنا.

وسال الجميل حزب الله: إذا لا مشكلة لديكم بسحب السلاح من جنوب الليطاني فما الهدف من هذا السلاح؟ مشيرا الى نه إنتقلنا اليوم من تحرير القدس إلى تحرير صخرة الروشة ونطلب اليوم من الشرعية في لبنان التعاطي مع السلاح على أساس أن الهدف منه الضغط لمنع قيام الدولة وتطبيق القانون وترهيب الناس.