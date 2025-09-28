living cost indicators
يمارس النشل على متن درّاجة آلية... فيقع في قبضة استقصاء بيروت في مار مخايل!

28
SEPTEMBER
2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المكافحة المستمرّة لجميع أنواع الجرائم، من قبل القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، حول إقدام شخص مجهول الهويّة على متن دراجة آليّة من دون لوحة تسجيل، على نشل حقيبة يد لإحدى السّيدات في محلّة مار مخايل، وذلك عند السّاعة 22:40 من تاريخ 13-9-2025. وقد جرى تداول فيديو يُظهِر المشتبه فيه أثناء تنفيذه عمليّة النّشل. على أثر ذلك، باشرت عناصر المفرزة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويُدعى: ح. ع. (مواليد عام 1985، لبناني) بتاريخ 14-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته دوريّة من المفرزة في المحلّة المذكورة، على متن دراجة آليّة من دون لوحة تسجيل، جرى ضبطها، وحبّة مخدّرة، ومفاتيح سيّارات ومنازل، ومبلغ مالي، إضافةً إلى ضبط قفّازات وكمّامات وبطاقة هويّة عائدة للمواطنة التي تمّ نشلها في اليوم السّابق. كذلك، تمّ ضبط لوحة تسجيل الدرّاجة بداخلها، بحيث كان يقوم بنزعها قبيل تنفيذه أيّ عمليّة نشل. سُلّم الموقوف والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، وبوشر التّحقيق معه، واعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه العديد من عمليّات النّشل في عدّة مناطق من مدينة بيروت، منها: الأشرفيّة، الجميّزة، ومار مخايل.

