بالصور - باسيل يشارك في قداس الأحد في كنيسة مار أنطونيوس في بلدة برحليون (بعدسة الزميل جورج الفغالي)

المحطة الاولى من زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى قرى بشري كانت في كنيسة مار أنطونيوس في برحليون حيث شارك بالقداس الالهي . وكان في استقباله الاب جورج يزبك كاهن الرعية والمونسنيور شارل سعد. بعد القداس انتقل باسيل للقاء الأهالي في باحة البلدة، وكانت كلمة لمنسق هيئة برحليون شربل داغر، ثم قدّم أمين سر المجلس السياسي مالك أبي نادر كتاباً لباسيل كهدية تذكارية. ويرافق باسيل في الزيارة نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ونائب رئيس التيار للشؤون الادارية غسان خوري.