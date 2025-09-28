living cost indicators
تدابير سير في منطقة المنارة

28
SEPTEMBER
2025
صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة مـا يلـي:


سيقيم المركز العالي للرياضة العسكرية برعاية قائد الجيش وبإشراف الاتّحاد اللبناني لألعاب القوى سباق الجيش لمسافة 10 كلم تحت شعار “مع بعض منوصل” وذلك الساعة 7.30 من تاريخ 28-9-2025. ستكون نقطتا الانطلاق والوصول أمام النادي العسكري – المنارة بحيث يقدّر عدد المشاركين بحوالى 2500 شخص. لذلك سيتمّ قطع السير وتحويله وفقًا للآتي: قطع وتحويل السير بجانب ملعب النجمة قطع وتحويل السير من شارع بليس بالاتّجاه فوق نادي الرياضي ثمّ شارع نجيب عرداتي باتجاه الحمراء قطع السير عند تقاطع ويغان – فوش قطع السير عند تقاطع ويغان الشهداء قطع السير عند نفق جورج حداد باتجاه الخطّ البحري وتحويل السير قبل بوّابة المرفأ من تمثال المغترب باتّجاه شارل حلو. تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.

