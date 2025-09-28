الديار: دمه الطاهر سقى تراب لبنان حريّة وعِزّة وصوته ما زال يصدح: «لن نركع»

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

لا يُستشهد القادة بل يُخلّدون في الذاكرة، والسيد حسن نصر الله، أمين عام حزب الله السابق، هو نبراس المقاومة وصوت الحقّ الذي لم يخضع. وبعيدًا عن السياسية، رسّخ السيد نصر الله صورة «القائد الرمز»، حيث جسّد خطابُه أيقونةً شعبيةً في عيون أنصاره، وخصمًا لا يُمكن تجاوزه في نظر خصومه.

وبدل أن يُنهي اغتياله هذه الصورة، حوّلها إلى حالة وجدانية حيّة، تتجدّد مع كل استحضار لخطاباته ورمزيته الحاضرة في كل مناسبة وطنية.

في ذكرى استشهاده، تستذكر جريدة الديار وقوفه الشامخ في وجه الغطرسة، وقيادته الحكيمة التي وحّدت الشعب خلف سلاح المقاومة. دمه الطاهر سقى تراب لبنان حريّة وعِزّة، وصوته ما زال يصدح: «لن نركع».



