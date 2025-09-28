الأنباء الكويتية: الدولة لا تعتكف...

A + A -

الأنباء الكويتية: في معلومات خاصة بـ «الأنباء» فإن مرجعا رسميا كبيرا رفض مناقشة خبر اعتكاف رئيس الحكومة نواف سلام الذي روج له مساء الخميس، وقال: «الدولة لا تعتكف ولا تعطل نفسها، ومن يريد القيام بذلك فليبادر إلى الابتعاد بالطرق القانونية..».

وتوقف المراقبون عند البيان الصادر عن وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، لجهة نيله موافقة مرجع رسمي بارز، والذي رفض التطاول على مؤسسة الجيش. واعتبر هؤلاء، ان البيان رسم حدا فاصلا لمسار التصعيد الحكومي، ما دفع بالأمور إلى الانتقال سريعا إلى مربع مختلف، ضمن العمل المؤسساتي، والخروج من دائرة الانفعال.