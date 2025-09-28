living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النهار: لا جديد قبل مطلع الأسبوع... التفاصيل

28
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت النهار:

في الجانب السياسي والأمني الداخلي المتصل بترددات ما بات يصطلح على تسميته في بعض الكواليس بأزمة التقصير حيال ما جرى في الروشة مساء الخميس الماضي ، فان جمودا ساد المشهد امس فيما يستبعد ان يطرأ أي جديد قبل مطلع الأسبوع اذ ان الاثنين ثمة جلسة تشريعية لمجلس النواب وبعدها ينتظر ان يكون اجتماع تقويمي لكل مجريات ما حصل بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي عاد امس من نيويورك ورئيس الحكومة نواف سلام ما لم يعقد هذا الاجتماع اليوم الأحد وفق بعض التقديرات للبحث في آلية معالجة الترددات السلبية التي تركتها على صورة السلطة كلا .

ولا تخفي أوساط معنية ان هذه الترددات نالت من صورة السلطة في توقيت حرج للغاية بما يوجب المسارعة إلى تدارك الامر خصوصا ان السلطة كانت تواجه قبل حادث الروشة تداعيات موقف أميركي بدأ يكثف اطلاق الإشارات السلبية في اتجاه المسؤولي

النهار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout