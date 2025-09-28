النهار: لا جديد قبل مطلع الأسبوع... التفاصيل

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت النهار:

في الجانب السياسي والأمني الداخلي المتصل بترددات ما بات يصطلح على تسميته في بعض الكواليس بأزمة التقصير حيال ما جرى في الروشة مساء الخميس الماضي ، فان جمودا ساد المشهد امس فيما يستبعد ان يطرأ أي جديد قبل مطلع الأسبوع اذ ان الاثنين ثمة جلسة تشريعية لمجلس النواب وبعدها ينتظر ان يكون اجتماع تقويمي لكل مجريات ما حصل بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي عاد امس من نيويورك ورئيس الحكومة نواف سلام ما لم يعقد هذا الاجتماع اليوم الأحد وفق بعض التقديرات للبحث في آلية معالجة الترددات السلبية التي تركتها على صورة السلطة كلا .

ولا تخفي أوساط معنية ان هذه الترددات نالت من صورة السلطة في توقيت حرج للغاية بما يوجب المسارعة إلى تدارك الامر خصوصا ان السلطة كانت تواجه قبل حادث الروشة تداعيات موقف أميركي بدأ يكثف اطلاق الإشارات السلبية في اتجاه المسؤولي