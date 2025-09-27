خاص - العلاقة بين جعجع والرياشي ليست على ما يرام!

A + A -

تردد أوساطٌ سياسية معارضة في الصالونات أنّ العلاقة بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب ملحم الرياشي تشهد فتورًا في الفترة الأخيرة. وتشير هذه الأوساط إلى أنّ جعجع تعمّد في الآونة الأخيرة إبعاد الرياشي عن عدد من الملفات واللقاءات، رغم أنّ الأخير ما زال يشكّل صلة الوصل السياسية مع المملكة العربية السعودية.

وتضيف الأوساط أنّ غياب الرياشي عن لقاء الأمير أمين في الشوف، الذي جرى برعاية سويسرية، كان خير دليل على ذلك. فعلى الرغم من أنّه يرأس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية–السويسرية، لم يكلِّفه “الحكيم” بتمثيل "القوات" في هذا اللقاء، بل أوفدَ النائب أنطوان حبشي بدلًا منه.