برو: لدى بعض المسؤولين في الحكومة هواية الصعود على الشجرة وعدم قدرة النزول عنها

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو الى أنه "لدى بعض المسؤولين في الحكومة هواية الصعود على الشجرة وعدم قدرة النزول عنها، فهل مصلحة لبنان تأتي من خلال المناكفات هنا وهناك، أم هي في تأمين أبسط احتياجات المواطن اللبناني والعمل على استراتيجية دفاع وطني تواجه التهديدات الصهيونية التي لم يعد لها حدود؟".

كلام النائب برو جاء خلال الحفل التأبيني الذي أقامه "حزب الله" في بلدة زيتون الكسروانية، عشية الذكرى السنوية لاستشهاد السيد حسن نصر الله، بحضور جمع من أهالي البلدة والجوار.

أضاف: "نحن أحرص الناس على القانون وعلى بعض المسؤولين في الحكومة أن يطبقوا القانون بمسؤولية وتجرد، لا أن يجروا الجيش اللبناني والقوى الأمنية الى فتنة مع أبناء الوطن والمواطنين العزل" .

وختم النائب برو: " ما حصل في اليومين الماضيين يؤكد أن شعب المقاومة شعب حي وحاضر في ميدان الوفاء للشهداء، وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله"، مؤكداً أن "دماء السيدين الأمينين العامين لحزب الله وكل الشهداء حجة على كل شخص قدم منظومة المصالح على المنظومة القيمية" .