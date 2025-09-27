عنف زوجته وعذبها بالضرب والخنق والحرق والتعذيب!

A + A -

قام بتعنيف زوجته وتعذيبها بالضرب الحرق، فأوقفته مفرزة زحلة القضائية وتبيّن أنّ بحقّه مذكّرتي توقيف بجرم سرقة ومخدّرات

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

وردت عبر موقع قوى الأمن الدّاخلي -خدمة بلغ شكوى مقدَّمة من أحد المواطنين يدّعي تعرّض إحدى السيّدات للضرب والخنق والحرق والتعذيب

على الأثر ومن خلال المتابعة الفورية والاستقصاءات والتحريات التي قامت بها عناصر مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة تم تحديد هوية الفاعل ومكانه وهو زوجها المدعو

ع. ع. (مواليد عام 1990، مكتوم القيد)

بنتيجة المتابعة تبيّن أنّ بحقه مذكّرَتَي توقيف بجرائم مخدّرات وسرقة

بتاريخ 11-09-2025 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، داهمت قوة من المفرزة منزله الكائن في جرود بلدة صغبين- محلة العين وتم توقيفه

بالتحقيق معه اعترف بما نُسِبَ إليه

أُودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختص