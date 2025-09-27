اليكم طقس الWeekend...!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات، ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية.

الأحد: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما تبقى دون تعديل في الداخل، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم إجمالا مع انخفاض إضافي وملموس بدرجات الحرارة، خاصة فوق الجبال وفي الداخل. تتشكل الغيوم ويتكون الضباب على المرتفعات إعتبارا من بعد الظهر، فتصبح الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة، خاصة شمال البلاد وعلى المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 31 درجة ، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة ، في الداخل من 17 الى 33 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على الجبال بسبب تكون الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.



- حال البحر: مائج إجمالا. حرارة سطح الماء: 28°م.

- الضغط الجوي: 1014 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,29 ساعة غروب الشمس: 18,30