لاريجاني يكشف اهداف زيارته بيروت!

قال أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي لاريجاني من مطار بيروت: “أحد أهداف هذه الزيارة هو المشاركة في مراسم تكريم شهداء الدفاع عن لبنان”.

واضاف لاريجاني: “سلوك الكيان الصهيوني أصبح أكثر وضوحاً للشعوب واتضح اليوم صدق ما قاله السيد حسن نصرالله منذ عقود”، قائلاً: “كل الدول قد تكون عرضة للعدوان الصهيوني وما حصل في قطر يؤكد صدق هذه المقولة لذا تبحث دول المنطقة عن آلياتٍ للتعاون في ما بينها وهذا نهج صحيح ندعمه”.

وتابع: “إننا شعبان تجمعهما علاقات صداقة تاريخية وقد تعززت هذه الصداقة والمحبة خلال السنوات الأخيرة ولطالما دعمنا وجود حكومة قوية ومستقلّة في لبنان”، مؤكداً “متفائلون بما يتعلق بمستقبل المنطقة ونرى صحوة فيها”.