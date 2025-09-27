في ذكرى اغتيال السيد... الحرس الثوري: المقاومة ليست مؤسسة قابلة للإلغاء

أصدر حرس الثورة الإسلامية بيانًا في ذكرى استشهاد قادة المقاومة في لبنان والشهيد اللواء عباس نيلفروشان، جاء فيه أنّ أعداء المقاومة سيُفضَحون ويُهانون.وأكد أنّ "الأحلام المضطربة والمخططات الشريرة للصهيوني والأميركي لتضعيف أو إبادة المقاومة قد فشلت مرارًا".

وأضاف البيان، "المقاومة ليست مؤسسة قابلة للإلغاء ضمن عمليات سياسية أو أمنية، بل هي هوية وفكر وثقافة حيّة متجذّرة في قناعات الشعوب".

وتابع، "السيدان نصر الله وصفي الدين جعلا جبهة المقاومة رمزًا لعزّة الأمة وقوة استراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي".

وختم البيان بالتأكيد على أنّ "حرس الثورة يدعم قيادة الشيخ نعيم قاسم الشجاعة والحكيمة، وجهود حزب الله في حماية أمن لبنان واستمرارية خط المقاومة".