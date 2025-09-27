سلام لن يعتكف ولن يستقيل

A + A -

مصادر رئيس الحكومة نوّاف سلام نقلت عنه عبر “الأنباء الإلكترونية” بأنّه ليس في وارد الاستقالة ولا الاعتكاف، لكنّه منزعجٌ جداً مما جرى، وهو بانتظار جلاء التحقيقات التي يجريها وزيرا الدفاع والداخلية لمعرفة الثغرات التي سمحت لعناصر حزب الله التحايل على قرار محافظ بيروت والانقلاب عليه. وكان سلام قد طلب من الجيش والأجهزة الأمنيّة تحييد المراكز العامة والسياحية عن التسييس واستخدامها لأغراض حزبية، وأنّ سلام يشدّد على توقيف مخالِفي قرار الحكومة، فهو يعتبر ما جرى بأنّه يمسّ بموقع رئيس الحكومة بالدرجة الاولى.