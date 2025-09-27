أورتاغوس عائدة إلى بيروت.. وبراك يتراجع

A + A -

توقعت مصادر دبلوماسية بحسب “الانباء الالكترونية”، عودة الموفدة الأميركية، مورغان أورتاغوس، إلى لبنان منتصف شهر تشرين الأوّل المقبل للمشاركة في اجتماع وقف إطلاق النار “الميكانيزم” المقرّر في 15 تشرين الأول في الناقورة دون معرفة ما إذا كانت ستلتقي بالمسؤولين الرسميين، أو السياسيين كما درجت العادة.

في هذا الإطار سُجّل تراجعٌ ملحوظٌ في اليومين الماضيَين في نبرة الموفد الأميركي توم برّاك حيال موقفه من السلطة اللبنانية بعد التصريحات التي أطلقها الأسبوع الماضي عن لبنان وحكومته وجيشه، وذلك على عكس الحديث الذي أدلى به وزير الخارجية الأميركي عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في نيويورك وتأكيده أنّ بلاده ستوفّر الدعم للبنان للتغلّب على أزمته الاقتصادية.

وفي المعلومات أنّ برّاك قد يتخلى عن مهامه في لبنان مع ترجيح أن يحلّ مكانه في مهامه الجنرال دايفيد باتريوس. وفيما تصرّ الإدارة الأميركية على تفكيك الهيكلية التنظيمية لترسانة حزب الله، فهذا المطلب يحظى بإجماعٍ عربي وأوروبي وأميركي. وفي تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط رأى برّاك أنّ أزمة الشرق الأوسط لا يمكن حلّها دفعةواحدة، مشدّداً بأنّ الحلول ستكون تدريجية، بدءاً من تركيا وصولاً إلى سوريا ولبنان والأردن وغزة. وأكّد برّاك أنّ الشرق الأوسط ليس دولاً بل عشائر وقرى أنشأها البريطانيون والفرنسيّون.