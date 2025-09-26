بسبب أعمال تعبيد.. تدابير سير على هذه الطريق يومَي السبت والأحد

A + A -

صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلـي:

ستقوم إحدى الشّركات المُتعهّدة بأعمال تعبيد الطبقة الثانية للطريق المُتفرّع من جسر سليم سلام من الجهة الغربيّة، وذلك يومَي السبت والأحد 27 و28-09-2025 اعتبارًا من السّاعة 06،00 صباحًا لغاية السّاعة 15،00 من كل يوم عمل، على الشكل التالي

بتاريخ 27-09-2025، على الطريق الممتد من سليم سلام باتجاه جادّة صائب سلام –

بتاريخ 28-09-2025، على الطريق الممتد من جادة صائب سلام باتجاه مستديرة الكولا (بالقرب من محلات قدموس) –

علمًا أن هذه الأعمال ستؤدي إلى منع المرور والوقوف على الطرقات المذكورة أعلاه خلال فترة الأشغال، وسيتم تحويل السير على الشوارع المجاورة

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام