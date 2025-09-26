living cost indicators
بالصورة: من هم الوزراء الشيعة الذين حضروا إجتماع سلام الوزاري؟

26
SEPTEMBER
2025
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم اجتماعا وزاريا تشاوريا في السراي حضره نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء: المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، السياحة لورا الخازن، الشؤون الإجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الإتصالات شارل الحاج، التربية ريما كرامي، الصناعة دجو عيسى الخوري، العمل محمد حيدر، الأشغال الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وبذلك يكون وزير المال التابع لحركة أمل ياسين جابر ووزير العمل التابع لحزب الله محمد حيدر قد حضرا بغياب الوزراء الشيعة الآخرين نظراً لارتباطاتهم السابقة وليس من باب القطيعة.

