خاص- "موانئ دبي" في بيروت: تطوّر استراتيجي؟!

خاص tayyar.org

لفت الأنظار إعلان مجموعة DP World (موانئ دبي العالمية) عزمها افتتاح مكتب تمثيلي في لبنان بحلول كانون الأول 2025، إذ اعتبره المراقبون إشارة إلى دخول فاعل عالمي في قطاع المرافئ والخدمات اللوجستية على خط الاهتمام بلبنان. وتكتسب الخطوة أهمية مضاعفة في ظل النقاش القائم حول إعادة تأهيل المرافئ اللبنانية وتطوير بنيتها التحتية لتواكب التحديات الاقتصادية الراهنة.

ويرى خبراء أن حضور “دي بي ورلد” قد يشكل رافعة محتملة لمشاريع تحديث مرافئ أساسية مثل بيروت وطرابلس وصور وصيدا، بما يضع لبنان مجدداً على خريطة النقل البحري الإقليمي والدولي. كما أن دخول شركة بهذا الحجم يعكس ثقة نسبية بإمكان تحويل المرافئ اللبنانية إلى منصات لوجستية متقدمة تخدم التجارة بين الشرق الأوسط وأوروبا.

وفي حال اقترن وجود الشركة بمبادرات استثمارية عملية، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام شراكات استراتيجية تعزز موقع لبنان كبوابة على شرق المتوسط، وتمنح اقتصاده دفعة يحتاج إليها بشدة في هذه المرحلة.