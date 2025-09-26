حادثة الروشة تابع.. هذا ما سيفعله سلام!

A + A -

أفادت معلومات "الجديد أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام سيتوجه إلى السراي الحكومي بعد الظهر وسيلتقي وزيري الدفاع والداخلية لمتابعة الحيثيات القانونية لحادثة الروشة."

كما نقلت عن نائب رئيس الحكومة طارق متري، إشارته إلى "أنّني زرت رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وأكّد أنّه ليس بصدد الاستقالة أو الاعتكاف، وأنّه يقوم بمراجعة للعمل الحكومي في سبيل تصويب الأداء وتعزيزه".

وقال وزير العدل عادل نصار لـmtv إنّ "النيابة العامة تحرّكت بناءً لمراجعتي والقضاء لا يعمل في السياسة بل في القانون والقانون يطبّق على الجميع من دون استثناء."